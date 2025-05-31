TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmeler sürüyor

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

TBMM Adalet Komisyonu’nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sürüyor. DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, cezaevindeki mahkumların kendilerini yoğun biçimde telefonla arayarak Adalet Komisyonu’nun canlı yayınlanmasını talep ettiğini duyurdu. Ayrıca, kendisi cezaevindeki bireylerin gelişmeleri takip etmek için bu talepte bulunduklarını belirtti.

İYİ PARTİ’DEN ELEŞTİRİLER

İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, 10. Yargı Paketi teklifinin gerçek bir reform olmadığını vurguladı. Olgun, “Sayın Cumhurbaşkanı da bazı koşullarına adalet herkes için mağduriyetleri gidermek için çalışıyoruz diye dolaylı bir şekilde beklentiyi besleyen söylemlerde bulundu. Tüm açıklamalarda binlerce insanın umutları yeşertildi. Ancak sonuç olarak bu insanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı. Özetle umut pompalayan bizzat iktidarın kendisi oldu” şeklinde konuştu. Olgun, 30 maddeden oluşan düzenlemelerin sadece iki günde tartışılması gerektiğini belirterek, bu sürenin yetersiz olduğunu ifade etti. “Bu Meclis çalışması değil, sadece bir dayatma” dedi.

ADALET BEKLENTİLERİNE KONUŞTU

Olgun, Adalet Bakanlığı’nın halkın adalet beklentisine sırtını döndüğünü belirtti. “Hukukun temel ilkelerini, hakkaniyeti, eşitlik ilkesini bir kenara bırakmış bir infaz düzenlemesini reform diye pazarlıyor. 2023 yılından itibaren Adalet Bakanlığı yetkilileri, kimsenin yaşadığı adaletsizlikleri kapsayacak bir infaz paketi üzerinde çalışıyoruz diyerek insanları umutlandırdı” diye ekledi. Ancak, bu umutların gerçekçi bir programla desteklenmediği için hayal kırıklığına dönüşebileceğini vurguladı.

CEZALARIN ETKİSİ VE CAYDIRICILIK

Zülküf Uçar, cezaevindeki mahkumların taleplerinin yanı sıra caydırıcılığın toplum üzerindeki etkisine de dikkat çekti. “Caydırıcılık bu değildir. Bunun anlaşılması gerekiyor. Hukuku caydırıcılık kavramına indirgemekten vazgeçmek lazım. Bireyi ağır cezayla korkutarak ve tehdit altında hissettirerek suçtan vazgeçirmek, hukukun istikrarlı ve işlevli hale gelmesini sağlamaz” dedi. Uçar, hukukun sadece korku aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.