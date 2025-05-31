TBMM Adalet Komisyonu Yargı Paketi Görüştü

TBMM ADALET KOMİSYONU YARGI PAKETİ GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANDI

TBMM Adalet Komisyonu, 10. Yargı paketini görüşmek amacıyla bir araya geldi. Toplantı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı diğer kanunlarda değişiklik yapmayı amaçlayan teklif ele alındı.

Cüneyt Yüksel, suç ve suçluyla mücadelenin adil, ölçülü ve insan onuruna dayalı bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı. “Ceza adaleti sisteminin bir amacı ödeticilik ve caydırıcılık olsa da esas amacı uslandırıcılık yani hükümlüyü rehabilite ediciliğidir. Yani ceza adalet sistemi sadece faillerin cezalandırılmasını öngörmez, aynı zamanda mağdurların korunmasını, toplumun huzurunu tesis etmeyi ve gelecekte benzer fiillerin önlenmesini de hedefler.” şeklinde konuştu. Yüksel, etkili bir ceza sisteminin toplumun hukuka olan inancını artırarak bireylerin adalet karşısında eşit ve güvenli bir ortamda yer almasını sağladığını, dolayısıyla bunun devletin kudretini değil, adaletle yoğrulmuş merhametini gösterdiğini belirtti.

ÖZEL DÜZENLEMELER HAZIRLANIYOR

Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Samsun milletvekili Orhan Kırcalı, sunulan teklifte toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını ifade etti. “Teklifte cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve cezanın ispat amacının gerçekleştirilmesi bakımından düzenlemeler yer almaktadır.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, teklif kapsamında bir yıllık makbul cezanın koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin en az onda birinin bu kurumda geçirilmesi gerektiği öngörülüyor. Kırcalı, “Bu düzenleme, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlarla ilgili uygulanmayacaktır.” dedi. İkinci kez mükerrer suç işleyenlerin koşullu salıverilmeden faydalanma imkânına da sahip olduğunu belirten Kırcalı, bu durumda süreli hapis cezasının dörtte üçten iyi bir şekilde infaz edilmeleri halinde salıverilmeden yararlanabileceklerini ifade etti. Ayrıca, teklifle çocuklar ve kadınlar lehine özel infaz usullerinin kapsamının genişletileceğine dikkat çekti. Bu usullerden yararlananlar hakkında denetim tedbirlerinin uygulanarak cezanın infazı hükümlerinin de yürütülmesinin sağlanması amaçlanıyor.