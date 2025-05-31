TBMM Adalet Komisyonunda, teklif görüşmeleri tamamlandı. Dilan Kunt Ayan, talepler yok dedi. Süleyman Bülbül, bazı maddeler Anayasa’ya aykırı. Hakan Şeref Olgun, eşitsizlikler giderilmiyor. Feti Yıldız, infaz sisteminde reform gerektiğini söyledi. İdris Şahin, adalet vizyonu bulunmuyor

TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİNİN TAMAMLANMASI

TBMM Adalet Komisyonunda, halk arasında “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki tüm görüşmeler sona erdi. Bu süreçte DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin teklifte yer almadığını belirtti. Ayan, kamuoyunda “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen kısmın kapsamının genişletilmemiş olmasını eleştirdi ve adaletsizliğin sona erdirilmesi beklentisini dile getirdi. Hasta hükümlülerin şartsız tahliye edilmesi gerektiğini aktaran Ayan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış hasta hükümlülerin bu düzenleme dışında bırakılmasını kabul etmediklerini ifade etti.

ÖNE ÇIKAN ELEŞTİRİLER

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, teklifin birçok vatandaşı etkileyeceğini vurguladı. Bülbül, bazı maddelerin Anayasa’ya aykırılığını savunarak, denetimli serbestlikle ilgili düzenlemeleri eleştirdi. “Demokrasi ve hukuk devleti inşa edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifteki Kovid-19 düzenlemesindeki eşitsizliğin giderilmediğine dikkat çekti. MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısını belirterek, Anayasa’nın yargı yetkisine ilişkin hükümlerine vurgu yaptı. Ayrıca, İstanbul merkezli belediye soruşturması çerçevesinde uygulamalara dair eleştirilerde bulundu.

HUKUK DEVLETİNİN TEMELİ

Yıldız, iyi bir infaz rejimi olmadan ceza adaletinin sağlanamayacağını kaydederek, devletin cezalandırma hakkı ile sanığın haklarının çatıştığını belirtti. Bu çatışmanın sınırlarının anayasa ve insan hakları sözleşmeleriyle çizildiğinin altını çizdi. Teklif ve infaz sistemi ile ilgili önerilerde bulunan Yıldız, “İnsan onurunu merkeze alan, karmaşık olmayan ve cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten etkin bir İnfaz Kanunu baştan ele alınmalıdır.” dedi.

DEĞERLENDİRMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıldız, terör suçları ile ilgili uygulamaların eşitliğinin önemine değinerek, “Terörün bile 3/4 uygulandığı yerde 4/4 uygulama gerçekten vicdanları kanatıyordu.” şeklinde konuştu. Kovid-19 düzenlemesi ile ilgili milletvekillerinin çeşitli açıklamalarda bulunduğunu belirten Yıldız, derin bir araştırma ve analize ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, ise teklifte adaletin sağlanmasına yönelik bir vizyonun olmadığını savundu. Ayrıca, yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretilmediğini ifade etti. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdikten sonra, maddelerin tek tek görüşülmesine geçildi.