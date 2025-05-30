(TBMM) – Ak Parti Grubu, Numan Kurtulmuş’u TBMM Başkanlığı’na aday gösterdi. Kurtulmuş, “Öncelikli meselemiz ‘Terörsüz Türkiye'” dedi. Seçim 3 Haziran’da yapılacak. 272 milletvekili imza attı. Yeni Anayasa için işbirliği şarttır. Terörsüz Türkiye hayali, bölgesel barış demektir

AK PARTİ GRUBU TBMM BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ

Ak Parti Grubu, TBMM Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday olarak belirledi ve bu durumu TBMM Genel Sekreterliği’ne bildirdi. Kurtulmuş, “Eğer 3 Haziran’da Meclis’teki irade tekrardan seçilmemizi uygun görürse, milletvekillerimizin desteğiyle önümüzdeki dönemde en önemli meselemiz ‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili oluşturulacak olan çalışmalara, çabalara öncülük etmek ve destek vermektir” ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28’inci yasama yılının ikinci yarısında görev yapacak başkanın belirlenmesi için 3 Haziran Salı günü seçim yapılacak.

NUMAN KURTULMUŞ’UN ADAYLIĞI VE DESTEK BİLDİRİMİ

Ak Parti Grubu, 272 milletvekilinin imzasıyla Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığı için adaylığını TBMM Genel Sekreterliği’ne sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kurtulmuş’un siyasi birikiminin ve tecrübesinin, Mecliste geçmiş iki yıl içinde önemli başarılara imza atılmasına vesile olduğunu belirtti. “Bu dönemde başkanımızın siyasi birikimi, tecrübesi ve diğer parti gruplarıyla olan diyalogları, önemli çalışmalara imza atmamıza vesile oldu” diyen Güler, 272 milletvekilinin imzasıyla Kurtulmuş’u tekrar aday olarak önerdiklerini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Kurtulmuş, gelecekteki temel meseleyi “Terörsüz Türkiye” olarak belirlediklerini ve bu hedef doğrultusunda Meclis’in önemli bir misyon üstleneceğini vurguladı. “Önümüzdeki dönemde en önemli meselemizin ‘Terörsüz Türkiye’ ile ilgili oluşturulacak olan çalışmalara öncülük etmektir” diyen Kurtulmuş, yeni bir anayasa konusunun da önemine değindi. “Yeni anayasanın yapılabilmesi için siyasi partilerin görüşlerini yakınlaştırması gerekiyor” ifadesini kullandı.

MECLİSİN DİSİPLİNLİ ÇALIŞMASI VE İÇ TÜZÜK GEREKSİNİMİ

Kurtulmuş, Meclis’in parlamenter disiplini en yüksek olan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Parlamenter disiplini en kuvvetli olan ülkelerden birisi Türkiye’dir” dedi. Ancak mevcut İç Tüzüğün uygulanmasında aksaklıklar bulunduğunu ve yeni bir İç Tüzüğe ihtiyaç olduğunu belirtti. “Kim Meclis’i yönetirse yönetsin, herkesin sözünü çok rahat söylediği bir yasama süreci gerçekleştiren bir İç Tüzüğe ihtiyaç var” diyerek bu konuda çaba sarf edeceklerini açıkladı.