TBMM Bahçesinde 23 Nisan Etkinlikleri

ETKİNLİKLERİN DETAYLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu yıl “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi” etkinliklerinin teması “yapay zeka” olarak belirlendi. Çocuklar, bu tema çerçevesinde gelişmiş robotlar, yapay zeka destekli dijital boyama uygulamaları, sanal gerçeklik gözlükleri, hologram gösterileri ve geleneksel oyunlar ile teknoloji odaklı etkinliklerde bir araya geliyor.

TARİHLER VE PROGRAM

“Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi” programı, 21-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikler, çocukların teknoloji ile eğlenceli bir şekilde buluşmasını sağlarken, aynı zamanda yapay zeka konusunu eğlenceli bir ortamda öğrenmelerine olanak tanıyor.