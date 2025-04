TBMM Başkan Vekili Önder Hastaneye Yatırıldı

HASTANEPERİ ZİYARETLERİ

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmasının ardından, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için hastaneye gitti. Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle önceki gece Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi devam eden Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi almak amacıyla hastaneye gelen Oktay ve Erbakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

BİRLEŞME RUHU

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, “Valimiz konuyu çok yakından takip ediyor. Doktorlarımız, hastanemiz yakından ilgileniyorlar. Gereken her şey yapılıyor zaten. Buradaki birlik, beraberlik, dayanışma ruhu son derece önemli. Sırrı Süreyya Önder’in şahsında aslında Türkiye’de bir birlik ve beraberlik ve dayanışmanın örneğini görüyoruz. Türk milletinin en büyük özelliği birliğini, beraberliğini, dayanışmasını hiç bir zaman bozmayacaktır. Güçlenerek de devam edecektir. İnşallah bu anlamda ‘Terörsüz Türkiye’ diye başlayan bu çalışmalar sonuca ulaşacaktır. Bütün arzumuz bu yönde” dedi.

DEĞERLİ BİR ŞAHSİYET

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Sırrı Süreyya Önder Bey’in rahatsızlığı nedeniyle kendisine bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle kendisine Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını ve birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Kendisinin vatanını, milletini seven bir kimse olduğunu biliyoruz. Dava adamı, fedakarlığı ile tanınan bir kişi. Sevecen kişiliği ve samimiyetiyle kendisini her kesime sevdiren biri. Bu yüzden bu rahatsızlığını duyduğumuzda büyük üzüntü yaşadık. Kendisinin bir an önce şifasına kavuşmasını ve tekrar meclisteki çalışmalarına dönmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.