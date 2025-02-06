TBMM Başkanı: 201 Bin Teslimat Yapıldı

DEPREMİN İZLERİ SİLİNECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Depremin izleri silinecek. Deprem bölgelerindeki şehirlerimiz yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. 450 bin konut ve iş yeri tamamlanıp hak sahiplerine verilecek. 201 580 konut, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verildi şu ana kadar.” ifadelerini kullandı.

YENİDEN İMAR SÜRECİ BAŞLADI

Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile düzenlenen ortak basın toplantısında, depremin yol açtığı fiziki zararın en azından giderileceğini de vurguladı. “Depremin fiziki yaraları en azından giderilecek. Çok kısa sürede yeniden imar sürecine girildi.” şeklinde konuşarak, yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.