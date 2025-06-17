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TbmM Başkanı Abdulah Eren’i Kabül Etti

TBMM BAŞKANI KABUL GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile bir görüşme gerçekleştirdi. TBMM’nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i kabul etti” ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Kabule dair daha fazla detay verilmese de, bu gibi buluşmaların Türkiye’nin yurtdışındaki Türk topluluklarıyla olan ilişkilerini güçlendirme amacı taşıdığı biliniyor. Kurtulmuş’un bu buluşması, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının ve akraba toplulukların meselelerine duyulan hassasiyeti artırmayı hedefliyor.

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