TBMM Başkanı: Ayıp bir şey

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı hakkında açıklama geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop’un açıklamaları şöyle;

Hazırlık Komisyonu’nun 18 Temmuz gibi nihai olarak bitireceğini 26-22 Temmuz gibi bir planlaması var Karma Komisyonu için. Karma Komisyon Meclis tatildeyken de çalışmak istemişti ve bu Genel Kurul’da kabul edilmişti.

HDP’Lİ SEMRA GÜZEL’İN DOKUNULMAZLIĞI

Milletvekilinin sürekli devamsızlığı beni rahatsız ediyor, açıkça söyleyeyim. Milletvekili özlük haklarından yararlanmak ayıp bir şey.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDET

Bu konuda Mayıs ayı sonunda yeni düzenleme de yapılmıştı. Yeni uygulanmaya başlandı. Bu konuda daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını kamuoyundan bekliyorum. Şüphesiz üzücü bir olay. Onlara karşı böyle bir davranış normal, anlayış olamayacak bir iştir. Şüphesiz sadece cezalarla olacak bir şey değil. Kamuoyunda da hassasiyet olması gerekiyor.

YABANCI MİSYONLARLA GÖRÜŞME

Temsil makamındakilerin görüşmesi devletin bilgisinde olmalı