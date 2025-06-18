TBMM Başkanı Barolarla Toplantı Yaptı

TBMM BAŞKANI BARO BAŞKANLARINI KABUL ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Baro Başkanlarını bir araya getirdi. Kabul sırasında Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile birlikte Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van Baro Başkanları katılım gösterdi.

BARO BAŞKANLARININ GÖRÜŞLERİ DİNLENDİ

TBMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TBMM Başkanımız Kurtulmuş, kabulde, baro başkanlarının görüş ve taleplerini dinledi, baroların bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.” ifadeleri yer aldı. Kurtulmuş, baro başkanlarının Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerini dinledi. Bu sürecin tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye sürecinin tam manasıyla milli birlik ve kardeşlik sürecine dönüştürülmesinin önemini” ifade etti. Ayrıca, bu sürecin “Kürtlerin onurunu, Türklerin gururunu koruyacak ortak bir çabaya dönüştürülmesi” için ortak çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti. Kurtulmuş, toplumsal duyarlılığı artıracak çalışmaların sayısının çoğaltılmasının önemine de değindi.