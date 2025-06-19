Tbmm Başkanı Brüksel’le Ziyaret Gerçekleştirdi

TBMM BAŞKANI NAKDAN BRÜKSEL ZİYARETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Daimi Temsilciliği’ni ziyaret etmek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. Kurtulmuş, burada Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Büyükelçi Basat Öztürk’ten temsilciliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Özkaya, Tekirdağ Milletvekili ve NATO PA Saymanı Faik Öztrak ile Korgeneral Kemal Turan da katıldı.

RESEPSİYONDA GÖRÜŞMELER YAPTI

Ziyaretinin ardından Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi çerçevesinde NATO PA Başkanı Marcos Perestrello’nun düzenlediği resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Perestrello ile bir araya gelen Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, ABD Temsilcisi Neal Dunn, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova ve NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai gibi bazı parlamento başkanları ve temsilcileriyle de sohbet etti.