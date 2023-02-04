TBMM Başkanı: Bu yeni bir tartışma değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, başkanlık sisteminin yeni bir tartışma olmadığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde yaptığı konuşmada, “Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi” dedi.

TBMM Başkanı ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde üniversite öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalara değinerek 1988 yılında çıkardığı hukuk dergisinden bahsetti: “Bu dergide Türkiye’nin sorunlarını ele alıyorduk. Kapak konusu başkanlık sistemiydi. 1988. Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi” diye konuştu.

“Başkanlık sistemi 3-5 yıllık konu değil”

DHA’da yer alan habere göre Şentop, siyasete girmeden önce üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını hatırlattı ve öğrencilik dönemlerinde bir hukuk dergisi çıkardıklarını belirtti. Şentop, “Bu dergide Türkiye’nin sorunlarını ele alıyorduk. Kapak konusu başkanlık sistemiydi. 1988. Bugün de başkanlık sistemi tartışılıyor ya, bu sanki yeni bir konuymuş gibi… 3-5 yılın konusuymuş gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. 1988 yılında biz bu konuyu kapak yapmışız. O tarihlerde bir partinin il başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, ondan da görüş almışız. O da diyor ki, ‘Türkiye için en uygun hükümet sistemi, başkanlık sistemidir’ diyor” dedi.

“Türkiye 3-5 güçlü ülke arasında”

Gençlere gelecek döneme kendilerini hazırlamaları gerektiği tavsiyesinde de bulunan Şentop, “Türkiye’nin geleceğe hazırlanması da gençlerin hazırlanması ve yetişmesiyle ilgili bir husus. Geleceğe yönelik yapılan bütün projeksiyonlarda Türkiye’nin dünyadaki güçlü, etkili, bölgesel ve küresel anlamda etkili olabilecek 3 veya 5 ülke sayıldığında mutlaka içinde Türkiye’nin bulunduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi nüfus. Türkiye’nin nüfusu gerçekten kendi bölgesinden, dünyadan, baktığımızda, bereketli bir nüfus. Şu an Türkiye’nin 85 milyon nüfusu var. Bu bir nüfus bereketidir. Tarihteki nüfus hareketliliği ülkelerin geleceğine dair tabir yapmamızda bize imkan veriyor. Bir coğrafyada, nüfus bereketi varsa, nüfus artışı varsa, orada geleceğe yönelik o ülkenin, devletin geleceğine yönelik olumlu gelişmeler tahlil edebilirsiniz” dedi.

“Bugün Türkiye’nin ortaya attığı bir çok fikir dünyada karşılık buluyor”

TBMM Başkanı Şentop, “Genç nüfusun olması da önemli. Bu genç nüfusu iyi yetiştirebilirsek tahmin edildiği şekilde dünyanın önümüzdeki 100 yılında etkili olacak birkaç ülkeden birisi. Sadece nüfus da değil, bir ülkenin ekonomik kapasitesi de önemli. Olmazsa olmaz, o ülkenin bulunduğu coğrafyadaki tesir kabiliyeti. Siz harekete geçtiğinizde, ortaya bir tez, fikir koyduğunuzda sizi takip eden, peşinizden gelen, sizin fikrinizi benimseyen, halklar, topluluklar, ülkeler var mı? Yok mu? Buna bakmak lazım. Öyle ülkeler var ki, Türkiye’den kat kat fazla nüfusa sahip, ekonomik büyüklüğü fazla ama ortaya bir görüş bir tez koyduğunda, kendisinden başka o teze sahip çıkan bir ülke yok. Tesir kabiliyeti ikisiyle bir araya geldiğinde, ülkeyi güçlü hale getiriyor. Bugün Türkiye’nin ortaya attığı birçok tez, birçok fikir dünyada karşılık buluyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin geleceğine güvenmek önemli”

“Ülkelerin istikametine ve hedeflerine yön veren şey tarihi arka plandır” diyen Şentop, “Her ülkenin tarihi yoktur, yaşadıkları vardır. Tarih yaşananlar bir bütünlük ediyor, bütünlük içerisinde bir anlam ifade ediyorsa buna ancak tarih diyebiliyoruz. Birçok ülkenin tarihleri değil, geçmişleri vardır ama Türkiye’nin büyük tarihi aynı zamanda gününü ve geleceğini de belirleyici bir istikamet veriyor. Türkiye’ye güvenmek, Türkiye’nin geleceğine güvenmek önemli. Sizlerin en önemli pusulası bu olmalıdır. Ülkenize, Türkiye’ye güvenmek, Türkiye’nin geleceğine güvenmek. İnşallah Türkiye çok dah