TBMM Başkanı, bütçe sunumunu yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 2023 bütçe teklini Plan ve Bütçe Komisyonu’na sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 2023 yılı bütçe teklifinin 5 milyar 480 milyon 588 bin Türk lirası olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulduğunu aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

‘2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ ile ‘2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ kapsamında; Meclis, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bütçeleri üzerine görüşmeler başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Şentop, geçen yasama yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin, “5’inci yasama yılında 762 kanun teklifi sunulmuştur. 27’nci yasama döneminin tamamında sunulan toplam kanun teklifi sayısı, 4 bin 576’ya ulaşmıştır. 5’inci yasama yılında TBMM Başkanlığı’na 38’i uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere toplam 762 kanun teklifi sunulmuştur. Böylece 27’nci yasama döneminin tamamında Başkanlık’a sunulan toplam kanun teklifi sayısı, 5’nci yasama yılının sonu itibarıyla, 4 bin 576’ya ulaşmıştır. 5’inci yasama yılı içinde söz konusu kanun tekliflerinden 83’ü kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Bu teklifler arasında; Paris Anlaşması’nın onaylanması, kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin cezalarının artırılması, genel seçimlerde ülke barajının yüzde 7’ye düşürülmesi bulunuyor” diye konuştu.