TBMM Başkanı, Cederfelt ile buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Cederfelt ile buluştu.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis’te AGİT-PA Başkanı Margareta Cederfelt ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop, AGİT-PA tarafından kabul edilen bazı raporlarda ve toplantılarda yapılan konuşmalarda, bazı İslami kavramların siyasi saiklerle terörle bağdaştırıldığına şahit olduklarını söyledi.

AGİT-PA’nın bu konularda sorumluluk sahibi bir dil kullanılması bağlamında hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getiren Şentop, “Ülkemize yönelik saldırılarında binlerce masum vatandaşımızı canice katleden PKK ve şu an içinde bulunduğumuz Meclis’imizi dahi bombalayarak darbe yapmaya kalkışan FETÖ gibi terör örgütlerinin AGİT-PA çatısı altında bazı parlamenterler tarafından destek bulması vatandaşlarımızı üzmektedir” dedi.