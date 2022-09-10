TBMM Başkanı corona virüse yakalandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, corona virüse yakalandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını duyurdu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile planladıkları görüşmeyi telefonla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik.”