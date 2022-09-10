TBMM Başkanı corona virüse yakalandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını duyurdu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile planladıkları görüşmeyi telefonla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Covid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik.”