TBMM Başkanı: Darbe yolu kapandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclis Başkanı Şentop’tan saat 04.00’te 12 Eylül mesajı: Umuyorum ki yakın gelecekte yapılacak yeni anayasa, darbe hevesinin kökünü kazısın.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İçlerinde dikta hevesini besleyen ve bunu ancak askeri darbe, cunta gibi yollarla gerçekleştirebileceğini düşünen bedhahlara bu yolun artık bütünüyle kapandığını, bunun imasına dahi yeltenmenin büyük bir yanlış ve suç olacağını güçlü biçimde ifade etmek isterim. Umuyorum ki yakın gelecekte yapılacak olan yeni anayasamız, darbe dünyasıyla ilgili her türlü hevesin kökünü kazıyan bir içeriğin de teminatı olacak” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop’un mesajını darbenin ilan edildiği saat olan 04.00’te yayınlaması dikkat çekti. Şentop, Meclis’in internet sitesinde yer verilen mesajını, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da da paylaştı. Tarihin geriye sarılamayacağını ancak bugünün masasına koyularak incelenip tartışılabileceğini belirten Şentop, bundan 41 yıl önce, 12 Eylül 1980 sabah saat 04.00’te radyodan okunarak ilan edilen askeri darbe bildirisi ve ardından yaşanan gelişmelerin, sonuçları itibarıyla Türkiye’nin, toplumsal, siyasal ve demokratik tarihinde trajik bir dönemi işaretlediğini vurguladı.