TBMM Başkanı: Dünya mülteci krizi ile karşı karşıya

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dünyanın mülteci krizi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Tüm dünya derin ve hatta kronik hale gelmiş bir mülteci krizi ile karşı karşıya. Mülteci krizi ancak ve ancak bu durumun ana nedenleriyle mücadele etmekle mümkün olabilir. Ve böyle bir mücadelenin samimiyetle yürütülmesi; her bir mültecinin yaşam hakkının tüm dünyadaki tüm insanların yaşam hakkı kadar değerli olduğunun bilincine ve inancına sahip bir medeniyetin temsilcilerinin öncülüğüyle mümkündür” dedi.

İlki Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı’nın ikincisi İstanbul’da yapıldı. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Mili Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref katıldı. Toplantıda konuşan Şentop, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler herhangi üç ülke arasındaki ilişkiler gibi değildir. Aramızdaki kardeşlik bağı ortak tarih, ortak kültür ve ortak din ile sürekli beslenerek ve güçlenerek pek az millet ve ülkenin ulaşabileceği bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan, İslam dünyasının en büyük demokrasilerinden üçü olarak ön plana çıkmaktadır.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki köklü ilişkileri tanımlarken esasen dostluk ve kardeşlik ibareleri dahi yetersiz kalmaktadır. Bizler sevinci ortak, kederi ortak, mutluluğu ortak; adeta kaderi ortak milletleriz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki müstesna ilişkiler, zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle kendini tam anlamıyla ispat etmiş ilişkilerdir. Halklarımızın birbirine duyduğu muhabbet, ülkelerimizi birleştiren en büyük değerdir. Paylaştığımız değerlerin yanı sıra, ülkelerimizin barış, istikrar ve refaha dayalı bir geleceğe olan inancı da ortaktır. Bizler de üç ülkenin meclis başkanları ve milletvekilleri olarak birbirimizle giderek artan sıklıkla temas ediyor, halklarımızın müreffeh geleceği için atılabilecek ortak adımlar hakkında istişarelerde bulunuyoruz.

Daha önce de birçok konuşmamda uluslararası zeminlerin ve örgütlerin yeniden gözden geçirilmesinin zaruretine, uluslararası örgütlerin bir kısmının özellikle de Birleşmiş Milletlerin kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzakta olduğuna dikkat çekmiştim. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu durumu, ‘Dünya beşten büyüktür’ itirazıyla ifade ediyor. Bizler inanıyoruz ki hak kuvvete galebe edecek, uhuvvet düşmanlığı yenecektir. Daha adil, daha müreffeh ve daha huzurlu bir dünyanın mümkün olduğunu savunuyoruz. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye’nin hak, adalet, insaniyet, hürriyet için söyleyecek ve insaniyetin dertlerine derman olacak çok sözü vardır. Uluslararası güvenlik, refah ve huzurun temini noktasında yükümlülüklerini üstlenen ve bunu layıkıyla yerine getirme gayretindeki ülkelerimizin birlikteliği sadece bölgenin değil, tüm dünyanın güvenlik ve istikrarına her daim katkı sağlayacaktır” dedi.