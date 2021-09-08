TBMM Başkanı: En büyük tehdit dijital faşizm

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, çağın en büyük tehditlerinden birinin dijital faşizm olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5’inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’na katıldı. Şentop, burada yaptığı konuşmada, “Karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dezenformasyon ve sahte gerçeklerle toplum psikolojisini olumsuz etkileyerek insanlar arasındaki güven duygusunu yok etmenin ve neticede demokratik toplum düzenine zarar vermenin hedeflendiğini ifade ederek, “Günümüzde bazı sosyal medya platformları yalan haber, iftira, terör propagandası, darbe çağrısı, itibar suikastı, hedef gösterme, nefret söylemi ve ırkçılığın beşiği olmuş vaziyettedir. Bu bağlamda karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir” diye konuştu.

Bir grup özel şirketin, neredeyse bütün insanlığın bilgiye erişimini şekillendiren bir otorite haline dönüştüğünü, terör örgütlerinin de söz konusu platformlar kanalıyla dezenformasyon ve nefret söylemini özgürce ve korunaklı şekilde yayabildiğini belirten Şentop, “ABD ve Avrupa Birliği’nin terör listesindeki PKK ve Türkiye’de kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ mensuplarının bahse konu platformlardaki propaganda faaliyetleri, bu olgunun bariz örnekleridir” dedi. Nefret söyleminin, küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının da en yaygın aracı haline geldiğini vurgulayan Şentop, “Uluslararası toplum, pek çok gelişmiş hukuk sisteminde özel olarak düzenlense de nefret saikiyle işlenmiş kara lekelerden gerekli dersi maalesef çıkaramamaktadır” ifadesini kullandı.