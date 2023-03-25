TBMM Başkanı: Erdoğan yeniden aday olabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağına dair yorumlara yazdığı makaleyle yanıt verdi. Şentop, 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanun hükmüne göre Türkiye’de sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin tartışmalara TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan yanıt geldi.

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığındaki yorumlara ilişkin, Türk hukukunda bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğine ilişkin ayrı ayrı iki kanun hükmü ve iki yürürlük tarihi olduğunu belirtti.

Bu kurallardan sonuncusunun 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği için ancak bu tarihten ileriye doğru uygulanabileceğini ifade eden Şentop, bu tarihten bugüne kadar ise Türkiye’de sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını belirtti.