TBMM Başkanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tahran’da İran’ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Şentop, “Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. İran halkı için hayırlar getirmesini temenni ederek, kendilerine görevlerinde başarılar diledik” dedi.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de hazır bulundu.

Şentop, Reisi ile görüşmesinin ardından Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. İran halkı için hayırlar getirmesini temenni ederek, kendilerine görevlerinde başarılar diledik.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin gelecekteki toplantısının iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi yolunda etkili bir adım olması temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin hayırlı olsun mesajını Reisi’ye ilettiklerini belirterek, “Türkiye ile İran ilişkilerinin yeni dönemde daha da artırılması temennimizi dile getirdik. Türkiye-İran ekonomik ilişkilerinin her iki ülke için de artmasının faydalı olacağını vurguladık.” değerlendirmesinde bulundu.