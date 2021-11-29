TBMM Başkanı, İspanya’dan ayrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İspanya’dan ayrıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantıları için üç gündür bulunduğu İspanya’nın başkenti Madrid’den ayrıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, Madrid’deki Torrejon de Ardoz askeri üssündeki havaalanından havalandı.
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Şentop’u, İspanya’daki temasları boyunca birlikte olduğu Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.
Şentop, Madrid’den ayrılmadan önce Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’nın ev sahipliğinde organize edilen gala yemeğine katıldı.