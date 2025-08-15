TBMM Başkanı K. Numan Kurtulmuş, Filistin’in haklarını savundu

KUDÜS ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İşgalci İsrail’in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı; uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin’in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz” dedi. Kurtulmuş, bu açıklamalarla, İsrail’in işgal altında olan Doğu Kudüs’te yeni yerleşimler inşa etme kararını sert bir dille eleştirdi.

FİLİSTİN HALKINA DESTEK SİNYALİ

Kurtulmuş, açıklamalarında, “Filistin halkının yaşadığı topraklar tartışılmaz ata topraklarıdır, vatanlarıdır. Filistin halkının iradesi dışında alınan kararlar asla kabul edilemez” ifadesine yer verdi. Ayrıca, “1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğü sağlanmış ve egemen bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır” diyerek, Filistin’in statüsü konusunda kararlı bir duruş sergiledi.

TÜRKİYE’NİN DESTEK AÇIKLAMASI

Kurtulmuş, “Bugünün şartları ne olursa olsun, en yakın zamanda Filistin bayrağı özgür Filistin’in semalarında dalgalanacaktır” şeklinde konuştu. Türkiye’nin, Filistin halkının haklı mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Bu durum, Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.