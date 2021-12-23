TBMM Başkanı Karadağ’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ’a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün’den oluşan parlamento heyeti de Potgoritsa’ya gitti.

Şentop, yarın, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç ile bir araya gelecek.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

TBMM ile Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolararası İş Birliğine Dair Protokol’ün imza törenine katılacak Şentop, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yapacak.

Şentop, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ve Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüşecek.