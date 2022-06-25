TBMM Başkanı: Katedecek çok mesafe var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türk devletlerinin potansiyeline dair açıklama yaptı.

Kırgızistan’da, TÜRKPA zirvesine katılan Meclis Başkanı Şentop “Türk devletlerinin potansiyeli mevcudun çok üstünde. Her alanda katedecek çok mesafe var” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birlik olmanın, beraber hareket etmenin sağlayacağı manevi ve maddi gücün farkında olduklarını belirterek, TÜRK-PA üye ülke devletlerin arasındaki ulaştırma ağlarının güçlendirilmesinin özel önem taşıdığına inandığını söyledi. Kırgızistan’da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında konuşan Şentop, küresel ve bölgesel sorunların çözümünde çok sesliliğin önemine vurgu yaptı.

Şentop, şu değerlendirmede bulundu: “Çok sesliliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulsa da uluslararası camiada güçlü olanın yüksek çıkan sesi, çoğu zaman haklıyı bastırıyor. Herhangi bir krizle her karşı karşıya kalışında insanı ikincilleştiren ve araçsallaştıran uluslararası sistem, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi hastalıklı fikirlerin esaretine giriyor. Esasen uluslararası sistem de içinde bulunduğu tıkanıklıkları aşmak için böyle bir sese, Türk devletlerinin sesine ihtiyaç duyuyor. Gelecekte inşallah bu masanın etrafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gözlemci veya özel bir statü ile yer almasını arzu ediyoruz.”

“KATEDİLECEK DAHA ÇOK MESAFE VAR”

TÜRKPA üye ülke devletlerin arasındaki ulaştırma ağlarının güçlendirilmesinin özel önem taşıdığına inandığını söyleyen Şentop “Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru ve Hazar Geçişli Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı gibi adımlarla birbirimize daha sıkı bağlanmamız gerekiyor. Bu da ülkelerimizin ticaret, ulaşım ve üretim merkezleri olarak yükselmesinin önünü açacak, ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracaktır” dedi.

Ülkelerin birçok alanda sahip olduğu potansiyelin mevcut seviyenin çok üzerinde olduğuna işaret eden TBMM Başkanı “Ticaret, ekonomi, sağlık, eğitim, kültür, turizm, savunma sanayi ve daha birçok alanda katedilecek daha çok mesafe var. Türk devletleri olarak kuvvetli mevcudiyetimizle, uluslararası sistemi, çifte standarttan arındırılmış ve adalet temelinde bir yapıya kavuşturmak için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.