TbmM Başkanı Kazakistan’a Gidecek

TBMM BAŞKANI KAZAKİSTAN’A GİDECEK

6 Nisan 1920’de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin 14’üncü Genel Kurulu’na katılmak için Kazakistan’a gidecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TOPLANTI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantı, Ankara’da sabah 09.00’da gerçekleştirilecek.

AİLE BAKANLIĞI ETKİNLİKLERİ BAKÜ’DE DÜZENLENECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü’de Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu II. Bakanlar Toplantısı kapsamındaki “Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar” konulu etkinliğe katılacak. Ayrıca “Orta Koridor 360°: Jeopolitikten Dijital Dönüşüme, Aileden Yeşil Kalkınmaya” temalı programa da iştirak edecek.

TBMM GENEL KURULU TOPLANIYOR

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Ayrıca İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup toplantıları da gerçekleştirilecek. İlgili toplantılar TBMM’de sabah saat 09.30 ve 10.30’da, Genel Kurul ise 14.00’te başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kütüphane istatistiklerine dair bilgileri Ankara’da saat 10.00’da açıklayacak.

GAZZE’DE KERVAN GELİYOR

Gazze’ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan “Madleen” gemisinde, insan hakları aktivistlerinin durumuna ilişkin gelişmeler izleniyor. İsrail güçlerince alıkonulan bu geminin durumunun takip edildiği belirtildi.

İSRAİL’İN GAZZE’YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR TAKİP EDİLİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne ateşkesi bozarak düzenlediği şiddetli saldırıların sonuçları ve yardım girişlerini engellemesi sonucunda yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler de takip ediliyor.

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI ÇİN’DE MAÇ YAPACAK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’nin ilk hafta maçlarını Çin’de oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin ilk maçı, Sırbistan ile Şian’da saat 15.30’da gerçekleşecek.