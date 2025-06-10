TBMM Başkanı Kazakistan’a Gidecek

NUMAN KURTULMUŞ KAZAKISTAN’A GİDECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu’na katılmak amacıyla Kazakistan’a yöneliyor. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu’nun düzenlediği etkinlikte, başkent Astana’da “Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü” teması ile 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TÜRKPA 14. Genel Kurulu çerçevesinde ilk olarak TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı’na iştirak edecek.

TOPLANTI VE GÖRÜŞMELER

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Sahiba Gafarova’nın liderlik edeceği bu toplantıda, TÜRKPA Dönem Başkanlığı, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a geçecek. Toplantıda TBMM Başkanı Kurtulmuş’un bir konuşma yapması planlanıyor. Ayrıca, Kurtulmuş’un TÜRKPA 14. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmelerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kurtulmuş, bu toplantılardan sonra TÜRKPA 14. Genel Kurulu’na hitap edecek.

TÜRKPA’NIN KURULUŞU VE AMACI

TÜRKPA, 21 Kasım 2008’de Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin imzaladığı İstanbul Anlaşması ile hayata geçti. Bu yapı, üye ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik yönlerden güçlenmesini, doğal kaynakların verimli kullanımını ve refahın artmasını hedefliyor. Ayrıca sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlıyor. TÜRKPA’nın çalışmaları sırasında Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak, Özbekistan ve Türkmenistan ise misafir statüsünde bulunmaktadır. Genel Kurul, her ülkeden 8 milletvekili ve Meclis Başkanı’nın yer aldığı bir yapı ile karar alma organı olarak faaliyet gösteriyor. TÜRKPA’nın çalışmaları, üye ülkelerin meclis başkanlarının oluşturduğu TÜRKPA Asamble Konseyi tarafından yönlendiriliyor.