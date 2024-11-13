TBMM Başkanı Kurtulmuş, AB Başkanı Ossowski’yi Kabul Etti

TOPLANTININ DETAYLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ve yanında bulunan heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul ediyor. Bu kabul, iki taraf arasında önemli diyaloğun gelişmesine zemin hazırlıyor.

GÖRÜŞMELERİN AMACI

Kurtulmuş, yapılan görüşmelerin Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğini artırma amaçlı olduğunu belirtiyor. İki tarafın bir araya gelmesi, ortak projelerin hızlanmasına katkıda bulunabiliyor. Bu tür toplantılar, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.