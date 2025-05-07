Tbmm Başkanı Kurtulmuş, Anma Törenine Katıldı

ANMA TÖRENİNE KATILIM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in anısına düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Bu tören, Önder’in hayatı ve politik kişiliği üzerine bir hatırlatma niteliği taşıdı.

ÖNDER’İ ANMA FAALİYETİ

Etkinlikte, katılımcılar, Sırrı Süreyya Önder’in siyasi kariyerine ve topluma katkılarına vurgu yaptı. Önder’in, özellikle barış ve demokrasi konusundaki duruşu birçok kişi tarafından anıldı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “Sırrı Süreyya Önder, ilke ve değerleriyle daima hatırlanacak bir insandı” ifadelerini kullandı.

HATIRLAMA VE ANLAM YARATMA

Anma töreni, katılımcılar arasında Önder’in mirasının nasıl yaşatılacağına dair bir tartışma ortamı oluşturdu. Kurtulmuş ile diğer katılımcılar, Sırrı Süreyya Önder’in bıraktığı mirasa sahip çıkmanın önemini vurguladı.