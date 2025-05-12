TBMM Başkanı Kurtulmuş: Barış fırsatı

PKK’NIN FESİH KARARIYLA BİRLİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK’nın fesih kararına dair yaptığı açıklamada, “Silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir” dedi. Kurtulmuş, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla bu önemli gelişmeyi değerlendirdi.

TOPLUMSAL BARIŞA GİDEN YOLDAKİ FIRSAT

Kurtulmuş, paylaşımında, “Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir. Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı. Devamında, bu adımların hızlı bir şekilde ve tereddüt etmeksizin tamamlanmasının toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsat sunduğunu belirtti.

BARŞI EGEMEN KILMAK, MİLLETİMİZE BORCUMUZDUR

Kurtulmuş, terörün ve şiddetin meşruiyetinin bulunmadığını vurgulayarak, “Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur” dedi. Silahın gölgesinde çözüm arayışının hükümsüz olduğunu dile getirirken, halkın her kesiminin kendini güvenli ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumunun, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumluluk taşıması gerektiğini ifade etti.

TARİHİ BİR İMKAN

Bu sürecin sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzur ve istikrarı için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir” dedi. Terörsüz bir Türkiye’nin kazananının tüm millet olduğunu belirten Kurtulmuş, “Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır” ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Yeni dönemin ülkeye kalıcı barış, demokratikleşme ve huzur getirmesini umarak, birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dileğinde bulundu.