TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Birlikte Daha Güçlü Türkiye İçin” dedi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN KONUŞMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “İnşallah hep beraber önümüzdeki günlerde millet olarak, 103 yıl evvel bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise yine birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz.” şeklinde ifade etti. Büyük Zafer’in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’ı ziyaret eden Kurtulmuş, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada tarihte yaşanan büyük olayların öğretici birer ders niteliği taşıdığına dikkat çekti.

TARİH BİLİNCİ VE MİLLİ KUVVET

Yaşanan bu tarihsel olayların, tarih bilinci ve millet olma bilincini güçlendiren izler bıraktığını belirten Kurtulmuş, bu olayların millet olarak daha güçlü bir duruş sergileyip mücadele etme kararlılığını pekiştiren önemli dönüm noktaları olduğunu söyledi. Milli Mücadele sürecinden bağımsızlığa giden yolda büyük önem taşıyan Büyük Taarruz’un bu dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bunu hatırlıyoruz ve o günlerden bize miras kalan bağımsızlık ruhunu, birlik olma şuurunu, milli hedeflerde bir ve beraber olma kararlılığını bir kez daha hatırlıyor ve bu istikamette yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.” diye belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Kurtulmuş, ayrılıklardan uzaklaşıp herkesin bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak ve Milli Mücadele’yi başarıyla sonuçlandırarak özgürlüğe kavuşmak için gösterdiği çabaların altını çizdi. Bir asır sonra benzer koşulların hâkim olduğu bu coğrafyada Türkiye’yi güçlendirmek amacıyla bir arada çalışacaklarını belirten Kurtulmuş, “Ayrılıkları, gayrılıkları bir kenara bırakacağız. Ortak hedeflerle yürüyeceğiz ve inşallah yeniden çok daha güçlü bir millet olarak ayağa kalkacağız. Allah yardımcımız olsun.” şeklinde konuştu.

EDCADIMIZIN RUHUNA SAYGI

Geçen yıl da benzer etkinliklere katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, Şuhut’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, burada 103 yıl önce yaşananları yeniden hissettiklerini ifade etti. “Ecdadımızın ruhuna sahip olmak hepimize nasip olsun. Çocuklarımızı, evlatlarımızı, ecdadımızın ruhuyla yetiştirmek bizlere nasip olsun.” diyen Kurtulmuş, Milli Mücadele’nin kahramanlarını, bağımsızlık mücadelesini veren fedakâr insanları rahmetle andı. Kurtulmuş, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin bütün kahramanlarını saygıyla yad ediyoruz. Allah bu millete hep beraber bağımsız, güçlü, büyük Türkiye olarak kıyamete kadar yaşamayı nasip etsin.” sözlerini ekledi.

ETKİNLİKLER VE KATILIMCILAR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Atatürk Evi’ni gezdi, anı defterini imzaladı ve yetkililerden bina hakkında bilgi aldı. Daha sonra Zafer Haftası kutlamaları çerçevesinde temsili atlı birlikleri Büyük Taarruz Karargahı’ndan İzmir’e uğurladı. Programa, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile AK Parti ve MHP milletvekilleri yanı sıra yerel vatandaşlar da katıldı.