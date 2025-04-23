TBMM Başkanı Kurtulmuş, Demokratik Vurguladı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.” sözleriyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, milletin tüm zorluklara rağmen 23 Nisan 1920’de bağımsızlık idealiyle açtığı Meclisin, 105’inci yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını devam ettirdiğini dile getirdi.

ULUSAL EGEMENLİK VURGUSU

Kurtulmuş, “Temel ilke ulusal egemenliktir.” diyerek, milletin refahını artırmayı, demokrasiyi derinleştirmeyi ve hukuk devletini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı. “Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir.” ifadesini kullanan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attıkları bu dönemde, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak ülkeyi her alanda geliştirme iradesini taşıdıklarını belirtti.

ÇOCUKLARA YÖNELİK SORUMLULUK

Kurtulmuş, şevkle sürdürdükleri yasama ve denetim faaliyetlerinde sosyal adalet, eşitlik, toplumsal barış ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmadan çalışacaklarını vurguladı. Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmenin her zamankinden daha büyük bir sorumluluk olduğuna işaret etti. Savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan çocuklar için 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda onları hatırlama ve vicdan günü olduğunu belirtti.

GELECEK İÇİN AZİM VE İNANÇ

Kurtulmuş, “Bu bayram vesilesiyle 23 Nisan’ın yalnızca bir anma günü değil, geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz.” dedi. Meclisin kapılarını halklarına açarak, milletle daha güçlü bağlar kurmaya ve özellikle çocukları ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.” diyerek mesajını sonlandırdı.