TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fattouh’la Toplantı Yaptı

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı” çerçevesinde Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul’daki bir otelde yapılan bu buluşmada Kurtulmuş, söz konusu toplantının Filistin davasına destek veren uluslararası bir platform haline geldiğini ve bu platformun güçlü bir farkındalık yarattığını ifade etti. Gazze ve diğer Filistin topraklarında süregelen katliam boyutlarındaki soykırımı insanlık tarihinin en acımasızlarından biri olarak tanımlayan Kurtulmuş, bu soykırımı gerçekleştiren Netanyahu ve ekibinin yanı sıra, onlara destek verenlerin de aynı ölçüde sorumlu olduğunu vurguladı.

İNSANLIK CEPHESİ OLUŞTURULUYOR

Kurtulmuş, İsrail’in işlediği insanlık suçlarına karşı güçlü bir insanlık cephesinin oluşturulduğunu, bu kapsamda Filistin’deki insani trajedinin sona ermesi için halkın sokaklarda ve meydanlarda sesini yükselterek destek verdiğini belirtti. Türkiye’nin, hem halkıyla hem de tüm kurumlarıyla, Filistin davasının arkasında durduğunu ve insani dramın sona erdirilmesi için büyük bir çaba içinde olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, diplomasi alanındaki tüm imkanların kullanılarak İsrail’in durdurulması gerektiğini ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için uluslararası baskının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

KALICI ATIŞKES İHTİYACI

Kurtulmuş, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek, Filistin topraklarındaki insanlık suçlarını arttırdığını açıkladı ve açlığın bir savaş aracı olarak kullanıldığını dile getirdi. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması için gıda ve diğer acil insani yardımların Filistinlilere ulaşması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

FATTOUH’UN DEĞERLENDİRMESİ

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı”nın en önemli ve güçlü toplantılardan biri olduğunu belirtti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, tüm kurum ve halkı ile beraber ortaya koyduğu dayanışma ruhunun ve mücadele azminin takdire şayan olduğunu ifade etti. Fattouh, Türkiye’nin bu mücadelesinin Filistinlilerin kalplerine ve zihinlerine kazındığını vurguladı.