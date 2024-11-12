“TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in BM Üyeliği Askıya Alınmalı”

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN BİRLIK VE BERABERLİK VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir konuşmasında, “Türkiye olarak bu bölgede, bu büyük coğrafyanın birlik ve beraberlik fikrinin merkezi olarak güven ve istikrar içerisinde varlığımızı koruyoruz, Allah’ın izniyle kıyamete kadar da birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize devam edeceğiz.” dedi. Kurtulmuş, 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Burdur’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Burdur’daki etkinliği önemsediğini belirten Kurtulmuş, Mehmet Akif Ersoy’un büyük bir şair, kültür ve sanat simgesi olduğunu ifade etti. “Her şeyden evvel Mehmet Akif Ersoy, Milli Kurtuluş Mücadelemizin öncülerinden, önderlerinden” diyen Kurtulmuş, onun halkı milli mücadeleye davet eden bir lider olduğunu kaydetti.

MEHMET AKİF ERSOY’UN DÜŞÜNCELERİ

Kurtulmuş, Ersoy’un bir dava adamı ve mütefekkir olduğunu vurgulayarak, “Akif, bu milletin tarihine, köklerine ve geleceğine olan bağlılığıyla örnek bir şahsiyetin nasıl olacağını da gösterdi.” diye ekledi. Ersoy’un yaşadığı dönemin koşulları ile günümüz arasındaki benzerliklere dikkat çeken Kurtulmuş, istiklal fikrinin temellerinin bağımsızlık ve hürriyet olduğunu söyledi. “Dolayısıyla bu ikisini, bireyin ve toplumun bağımsızlığı ve özgürlüğü kavramı içerisinde bir potada eritmiş büyük bir mütefekkir.” şeklinde konuştu. Akif’in milli birlik ve beraberlik konularına da vurgu yapan Kurtulmuş, Türk milletinin tarihine ilişkin önemli dersler almaları gerektiğini belirtti.

GAZZE’DEKİ İNANILMAZ İTHAMLAR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze’de yaşananları, “Oyun hiç değişmiyor” diyerek değerlendirdi. Dünkü emperyalistlerin günümüzde yine coğrafyalarını işgal etmek için benzer senaryoları sahneye koyduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Dün başka bir kılıkla, başka bir isimle geliyorlardı, bugün başka bir adla geliyorlar” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin bu duruma karşı duruma alacaklarını vurguladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Filistin topraklarından çekilmesiyle başlayan süreçte terör örgütlerinin etkinliğine dikkat çeken Kurtulmuş, bu yapının günümüzde de süregeldiğini ifade etti.

MİLLİ MESELE OLARAK FİLİSTİN

Kurtulmuş, “Filistin meselesi bizim için milli bir meseledir” sözleriyle, Gazze’de yaşananların önemine vurgu yaptı. Bu meseleyi uluslararası platformlarda dile getirdiklerini belirten Kurtulmuş, BM Güvenlik Konseyinin işlevini kaybettiğini ve İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savundu. Kurtulmuş, “Bu fikrin konuşulma vakti gelmiştir” dedi. Kurtulmuş, geçmiş deneyimlerin ışığında Türkiye’nin birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu, bu durumu gençlerin tarih bilinciyle gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Kurtulmuş, “Türkiye Yüzyılı” olarak adlandırdıkları dönemde daha güçlü, etkili bir Türkiye inşa etmek için çaba göstereceklerini dile getirdi. “İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u anarak, milli şair konusunda önemli çalışmalara imza atan ve bir süre önce vefat eden Mehmet Doğan’a da rahmet diledi.” diyerek sözlerini tamamladı.