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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malezya ile görüştü

FILİSTİN’İ DESTEKLEYEN PARLAMENTOLAR GRUBU TOPLANTISI’NI DEĞERLENDİRME

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da düzenlenen “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı” kapsamında Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul ile bir araya geldi. Görüşme, İstanbul’daki Conrad Otel’de gerçekleşti. Kurtulmuş, toplantının verimli geçtiğini ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

DESTEK VE GELECEK HEDEFİ

Kurtulmuş, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul’a toplantıya sağladığı güçlü destek dolayısıyla teşekkür etti. Grubun zaman içerisinde genişlemesiyle beraber yapılacak müzakerelerin sonucunda, tüm ülkelerin ve insanlığın Filistin davasına destek vermesinin sağlanabileceğini ve iki devletli çözümün dışında bir yol olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE-MALEZYA İLİŞKİLERİ

Kurtulmuş, bu platformun yalnızca Müslüman ülkelerin değil, tüm ülkelerin parlamentolarını da devreye sokacak önemli bir fırsat sunmasını hedeflediklerini aktardı. Türkiye ve Malezya arasındaki güçlü ilişkilerin önemine değinen Kurtulmuş, hükümetler arası işbirliğinin parlamentolar arasında da devam etmesi çabasında olduklarını dile getirdi. Malezya’nın Asya’da giderek yükselmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Abdul’un Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

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