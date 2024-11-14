TBMM Başkanı Kurtulmuş, Müslüman Önderlerle Görüştü

TBMM BAŞKANLIĞINDAN RİVAYETLER

TBMM Başkanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, Kurtulmuş, yaptığı görüşmede, geçtiğimiz temmuz ayında Washington’daki Amerika Diyanet Merkezi’nde heyette yer alan birçok kişinin bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlattı. İslam dünyasını etkileyen çok sayıda konunun ele alındığını ifade eden Kurtulmuş, bugün Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini TBMM’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

AMERİKALI MÜSLÜMAN TOPLUMUNA ÖNEM

ABD’deki Müslüman topluluğun temsilcileri tarafından yürütülen faaliyetleri yakından izlediğini belirten Kurtulmuş, topluluklar, kurumlar ve dernekler arasında daha yakın işbirliği ile iletişimin artırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Bu bağlamda, Müslüman toplumun bir arada durmasının önemini yeniden hatırlatmış oldu.

FİLİSTİN MESELESİNE YENİ BİR DÖNEM

Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının, Filistin meselesinde yeni bir dönem başlattığını söyleyen Kurtulmuş, Müslümanlar olarak bu temel meseleye tüm çabaların yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durum, İslam dünyasının bir araya gelmesi adına önemli bir fırsat sunduğunu ifade etmekte.