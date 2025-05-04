TBMM Başkanı Kurtulmuş Özel’e Geçmiş Olsun

NUMAN KURTULMUŞ’TAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen bir törenin ardından saldırıya uğradı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı ve Özel’e geçmiş olsun dileklerini sundu.

SAĞLIK VE GÜVENLİK VURGUSU

Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır.” Kurtulmuş, Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancını ifade etti.

DEMOCRATİK KURUMLARA SALDIRIYA TEPKİ

Saldırı, demokratik kurumların ve değerlerin korunmasının gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor. Kurtulmuş’un açıklaması, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgularken, toplumsal huzurun ve güvenliğin sağlanmasının önemini de ortaya koyuyor.