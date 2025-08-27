Tbmm Başkanı Kurtulmuş’tan Açıklama: Terörle Müzakere Yok

BÜYÜK TAARRUZ’UN DERSLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü etkinlikleri için Afyonkarahisar’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’dan alınan derslere vurgu yaparak, bu derslerden birinin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu ifade etti. Emperyalizme karşı sergilenen ortak duruşun önemini vurgulayan Kurtulmuş, “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır” dedi. Kurtuluş mücadelesindeki Türk milletinin özgürlüğüne olan düşkünlüğünü de dile getirerek, “Hiçbir şekilde bir başka gücün bu millete diz çöktürmesi, bu millete boyun eğdirmesi mümkün değildir. Bu millet Allahuekber sedasının dışında hiçbir sedaya boyun eğmemiş, hiçbir sesin karşısında diz çökmemiştir. Bu millet Allah’tan başkasına eyvallah etmez ve etmeyeceğini de özgürlüğüne düşkünlüğüyle ortaya koymuştur.” şeklinde konuştu.

TARİHİ FIRSAT VE GÜÇLÜ BİR GEMİ

Kurtulmuş, Orta Doğu’da oynanan çeşitli oyunların, etnik, mezhebi ve dini çatışmaları gündeme getirerek bölge halklarını parçalamayı amaçladığını belirtti. Türkiye’nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin büyük bir bölümünün terörle mücadeleyle geçtiğine dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye’nin istikrarın merkezi olarak geleceğe doğru yürüyeceğini söyledi. Şimdi tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını savunan Kurtulmuş, “Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek, terör örgütünün kendisini feshettiği kararını ilan etmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloyu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız.” dedi. Ayrıca, “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır.” diyerek bu konuda kararlılık gösterdi.

KOMİSYONUN GÖREVİ VE ANAYASA TARTIŞMALARI

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Türkiye’nin tüm meselelerinin çözüleceği bir yer olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Bu komisyon asla ve asla bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir.” dedi. Komisyonun, Türkiye’deki halkın oylarının yüzde 95’inin temsil edildiği bir yapıda olduğunu anlatan Kurtulmuş, burada farklı fikirlerin terörün bitirilmesi için ortak bir noktada buluşabileceğini ifade etti. Anayasa ve özerklikle ilgili tartışmaların asla söz konusu olmadığını belirten Kurtulmuş, “Bu konuda da bir talep söz konusu değildir.” diye ekledi.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE

Kurtulmuş, bölgenin amiral gemisi olmanın Türkiye’nin hedefi olduğunu ifade ederek, “Terörü Türkiye topraklarından tamamıyla yok edecek, kazıyacaktır.” dedi. Bu bağlamda, “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar.” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bölünme ve parçalanma senaryolarının önlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de farklı yapıların birlik içinde var olmasının sağlanacağını dile getiren Kurtulmuş, bu sürecin sonunda silahların susacağına, insanların artık evlatları için üzülmeyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

BİR ARADA YAŞAMANIN TEMELİ

Kurtulmuş, Türkiye’deki etnik ve inanç grupları arasında düşmanlık yaratacak bir sebep olmadığını belirtti. Konuşmasında Çanakkale şehitliğine gönderme yaparak, birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini dile getirdi. “Aramıza sokulan meselelerin hepsinin suni olduğunu, hepsinin birtakım dış projelerin sonucu olduğunu biliyoruz ve bunları hep birlikte ortadan kaldıracağız.” diyerek birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, çatışma çözümlerinin aklıselim içerisinde sağlanması gerektiğini ifade ederek, “Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz.” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, “Türkiye’nin artık bir daha terörle hiçbir şekilde anılmaması, terörsüz bir bölgenin tesis edilmesinin teminatıdır.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.