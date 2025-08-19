Tbmm Başkanı Kurtulmuş’tan Beyaz Toros Açıklaması

TBMM BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda uygulanan bir gelişmeyle ilgili konuştu. Meclis binası önünde ateşe verilen beyaz toros hakkında yapılan ilk tahkikata dayanarak, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, aracı yakan şahsın, hurda araçlardaki ÖTV indirimine ilişkin yasanın çıkmaması üzerine öfkelendiği ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Mersin’de daha önce başka bir aracın da yakıldığı ve bu kişinin psikolojik sorunlarının bulunduğu bilgisi elde edilmiştir. Fakat konuya dair soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Olayın detayları soruşturmaların tamamlanmasının ardından net bir şekilde ortaya çıkacak.

TERÖRÜN GERİDE KALDIĞINI TEMENNİ EDİYORUZ

Kurtulmuş, barış içinde yaşadıkları Türkiye’de terörün tamamen geride kaldığını umduklarını ifade etti. Geçmişte yaşanan olayların ve acıların arka planda bırakıldığını, ancak bazı şahısların bu tür sembolik olaylar üzerinden spekülasyonlar yapmaya çalıştığını belirtti. Bu nedenle, münferit olaylara karşı duyarlı olunması gerektiğini ve Türkiye’nin sağduyulu yaklaşımını zedeleyecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.