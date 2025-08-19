Tbmm Başkanı Kurtulmuş’tan Beyaz Toros Açıklaması

NUMAN KURTULMUŞ’TAN ARAÇ YAKMA OLAYI AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında Meclis binası önünde ateşe verilen beyaz torosla ilgili bilgi verdi. Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü ilk araştırmalara göre, aracı ateşe veren kişinin hurda araçlardaki ÖTV indirimine yönelik yasanın çıkmamasına öfkelendiği ve bunun sonucu olarak aracı yaktığı bilgisini paylaştı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR GÜNDEME GELİYOR

Kurtulmuş, Mersin’de daha önce başka bir aracın da yakıldığını ve bu kişinin psikolojik sorunlarının bulunduğunun belirlendiğini belirtti. Soruşturmanın hala sürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, olayın detaylarının bu süreç tamamlandıktan sonra netleşeceğini ifade etti.

TÜRKİYE’DE TERÖR KALMAMALI

Çatışmasız ve huzurlu bir Türkiye dile getiren Kurtulmuş, geçmişte yaşanan olayların ve acıların geride kaldığını düşündüğünü belirtti. Ancak bazı bireylerin bu tür sembolik olaylar üzerinden bilinçli ya da farkında olmadan spekülasyon yapma çabalarına dikkat çekti. Bu nedenle, münferit olaylara karşı hassas olunması gerektiğini ve Türkiye’nin sağduyulu yaklaşımını zedeleyecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.