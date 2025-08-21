TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörle Pazarlık Olmayacak

NUMAN KURTULMUŞ’TAN TERÖRE KARŞI NET MESAJ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır” diye konuştu. Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü’nde gerçekleştirilen ‘Trabzon’a İstiklal Madalyası Takdim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Törene; Kurtulmuş’un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Trabzon’a 1924 yılında TBMM tarafından verilmesi kararlaştırılan İstiklal Madalyası ve beratı, Kurtulmuş ile Güler tarafından Vali Yıldırım’a takdim edildi.

HAREKETİMİZE DEVAM ETME MECBURİYETİMİZ VAR

Kurtulmuş, tarihin belirli dönemlerde yeniden geçtiğini vurgulayarak, “Bir asır evvel içerisinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor, keskin birtakım sonuçları ortaya çıkarıyorsa, inanın bugün yaşadığımız dönemin şartlarıyla benzerlikleri var. Çünkü içerisinde yaşadığımız coğrafya, dünyanın en önemli coğrafyalarından birisidir. Şimdi ülkemiz bu coğrafyada ateş çemberine döndü. Hatta bu durum, Orta Doğu’daki gelişmeler çerçevesinde yetersiz kalan bir ifade. Cehennem çukuruna dönen bu topraklarda dimdik ayakta durmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu, ecdadımızın sahip olduğu ruhu taşımaktan geçiyor” şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL BİRLİĞİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ

Kurtulmuş, toplumun birlikte hareket etmesi ve ihtilafları ortadan kaldırması gerektiğinin altını çizdi. “Terörsüz Türkiye” hedefimizi belirterek, “100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını işgal eden terörün sona ermesi ve birliğin sağlanması için büyük çabanın içerisindeyiz. Trabzonluların milli konulardaki hassasiyetlerini bildiğim için onların önünde söylüyorum; birilerinin kafa karıştırmasına müsaade etmeyin. Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Trabzon’un unutulmaz evladı Eren Bülbül’ün hakkını ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir” dedi.

KUTSAL BİR GÖREV OLARAK TARİHİMİZİ KORUMALIYIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un hakikatin, cesaretin ve fedakarlığın sembolü olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “Milli mücadelenin en çetin günlerinde Trabzon, bir milletin umudunu sırtlarında taşımıştır. Trabzon Limanı, yalnızca bir lojistik merkez değil, bağımsızlık ateşinin harlandığı bir ocaktır” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR OLARAK VATANA BAĞLILIĞIMIZI GÖSTERDİK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Trabzon’un milli mücadele yıllarında vatanına bağlılığını ve cesaretini gösterdiğini belirtti. Güler, “Trabzon, mütareke ortamının belirsizliğine rağmen, en erken sesini yükselten şehirlerden biri oldu. Trabzon halkı, milli mücadeleye büyük destekler sağlayarak vatanına olan sevdasını gözler önüne sermiştir” dedi.