TBMM Başkanı Kurtulmuş: Trump’ın Planı Kabul Edilemez

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN TRUMP’A TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına yönelik sert bir yanıt verdi. Kurtulmuş, “Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin’in bir parçası olmaya devam edecektir” dedi. Kurtulmuş, Trump’ın Gazze planını eleştirerek, geçmişte Vietnam, Afganistan ve Irak’taki deneyimlerin, bölgede yeni bir maceraya atılma hakkı vermediğini vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUK VE İNSANLIK VİCDANI

Kurtulmuş, “Uluslararası hukuk karşısında sanık durumundaki sözde Başbakan’ın (Netanyahu), ABD Başkanı tarafından kral edasıyla karşılanması insanlık vicdanını yaraladı” ifadesini kullandı. Bu açıklamalarıyla Kurtulmuş, uluslararası ilişkiler açısından Gazze’nin önemini yinelemeyi hedefliyor. Gazze ve Filistin konusunun uluslararası hukuk açısından hassas bir tema olduğunu belirtiyor.