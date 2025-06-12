TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Toplantısına Katıldı

TÜRKPA Toplantısı’na Katılım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi Toplantısı’na katıldı. Kurtulmuş, sosyal medya aracılığıyla toplantı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İş Birliği ve Dayanışma Vurgusu

Kurtulmuş, “Günümüzde çok kutuplu ve çok merkezli düzen arayışları, ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı çok daha önemli hale getiriyor.” sözleriyle ortak çabaların önemini vurguladı. Aynı zamanda, coğrafyalarını etkileyen tehditler ve çatışmaların yanı sıra ortak bir gelecek inşa etme fırsatlarının da bulunduğuna dikkat çekti. Bu fırsatları değerlendirmek için kurumsal kapasitelerini güçlendirme ve parlamenter iş birliğini derinleştirme gerekliliğinin altını çizdi.

Barış ve Kalkınma İçin Çalışmalar

Kurtulmuş, Türk yurtlarında barış, düzen, adalet ve kalkınma hedefine ulaşmak için durmadan çalışacaklarını belirtti. “TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması için durmadan ve yılmadan çalışacağız.” diyerek, Astana’daki toplantının organizasyonundan dolayı Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a ve Senato Başkanı Maulen Aşimbayev’e teşekkür etti. Devraldıkları dönem başkanlıkları sebebiyle kendilerini tebrik etti.

Başarılı Liderliklere Şükran

Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’ya da dönem başkanlıklarındaki hizmetleri için şükranlarını sundu. “Bugün Konsey ve Genel Kurul’da alacağımız kararların hayırlı olmasını, TÜRKPA çatısı altındaki iş birliğimizi ilerletecek hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.” ifadeleriyle toplantının verimli geçmesini diledi.