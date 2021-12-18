TBMM Başkanı: Lozan büyük maçın devre arasıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Lozan ile ilgili açıklama yaptı ve Necmettin Erbakan’ın sözlerini hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, “Rahmetli Erbakan Hoca Lozan’a ‘Bir büyük maçın devre arası’ derdi. Bugün yaşadığımız olaylar çerçevesinde de dikkate aldığımızda yüzyıl önce yaşanılanların, bitmeyen mücadelenin ve kapanmayan hesapların yeniden önümüzde olduğunu görüyoruz” dedi.

Said Halim Paşa Sempozyumu’na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki dünya savaşının, 100 yıl öncesinin meselelerine kalıcı bir çözüm getiremediğini belirterek “Savaş sonrası kurulan düzen de bunu sağlayamadı. Şimdi dünya, 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde, yeni bir düzen arayışıyla karşı karşıya” dedi.

Yüz yıl önce yaşananların ve bitmeyen mücadelelerin, kapanmayan hesapların yeniden önümüzde olduğunu dile getiren Şentop şöyle devam etti:

İsmet İnönü’nün bir röportajında Lozan ile ilgili olarak Türkiye’ye yüz yıl kazandırmış olduklarını ifade ediyor. Lozan’da ‘Meseleleri halletmiş, kapatmış, nihayete erdirmiş, hesabı görmüşüz’ demiyor. Lehte ve aleyhte değerlendirmeler olabilir, sonuçları itibarıyla ama ‘Yüzyıl kazandırdık’ diyor. Bu ‘Biz geçici bir çözüm bulduk’ demek. Süre bir asır ama yine de çözümün kalıcı çözüm olmadığını ifade ediyor. Rahmetli Erbakan Hoca da Lozan’a ‘Bir büyük maçın devre arası’ derdi. Bugün yaşadığımız olaylar çerçevesinde de dikkate aldığımızda yüzyıl önce yaşanılanların, bitmeyen mücadelenin ve kapanmayan hesapların yeniden önümüzde olduğunu görüyoruz. İki dünya savaşı bu meselelere, yüzyıl öncesinin meselelerine kalıcı bir çözüm getiremedi. Savaş sonrası kurulan düzen de bunu sağlayamadı. Şimdi dünya 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir düzen arayışıyla karşı karşıya.