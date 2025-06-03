Tbmm Başkanı N. Kurtulmuş Geçmiş Olsun Diledi

SON DURUM DEPREM MAĞDURLARINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ulaştırdı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Muğla’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

DEVLETİN GÜCÜ VE DESTEK SÜRECİ

Kurtulmuş, devletin ilgili tüm kurumlarının bu süreçte görevlerini yerine getirdiğini vurguladı. “Halkımızın yanındadır. Rabb’im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.” sözleriyle, devletin bu tür durumlarda her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.