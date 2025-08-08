TbmM Başkanı N. Kurtulmuş, Yangın Merkezini Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ YANGIN YÖNETİM MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale’nin Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’ne gitti. Merkeze varışında, kendisini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer yetkililer karşıladı.

ÇANAKKALE’DEKİ YANGINLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sarıcaeli köyünde başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla birlikte Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde devam eden alevlenmeler hakkında Bakan Yumaklı’dan bilgi alan Kurtulmuş, Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele eden orman teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.