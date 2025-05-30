TbmM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aileyi Korumayı Vurguladı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN AİLENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği gerekliliğine dikkat çekti. Kurtulmuş, ailenin ana ve babadan oluşan ve evlilik bağı ile kurulan kutsal bir müessese olduğunu belirterek, “Anayasa’da da şek şüpheye yer bırakmayacak şekilde sarahatle yer almalıdır.” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların başkanlarını kabul etti. Memur-Sen, “Anayasa Değişsin, Aile Korunsun” imza kampanyası kapsamında toplam 5 milyon 293 bin imza toplayarak, bu dilekçeyi TBMM Başkanı Kurtulmuş’a sundu.

KİTLESEL İMZA KAMPANYASININ ÖNEMİ

Kurtulmuş, Memur-Sen’in 5 milyon 293 bin imzayı toplamasının son derece değerli olduğunu vurguladı. Aileyi tahrip etmeye dönük küresel kampanyalara dikkat çeken Kurtulmuş, bu çabaların 1970’lerden beri sürdüğünü belirtti. Aileyi yerle bir etmeyi hedefleyen akımlarla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kurtulmuş, “Bu, siyaset üstü bir meseledir” diyerek ailenin önemini vurguladı. Dünyada aile konusunda güçlü bir alarm olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, dijital çağda aile yapısının dağılmak üzere olduğunu belirtti.

AİLE YILI’NIN ANLAM HAZİNESİ

Kurtulmuş, 2025’in “Aile Yılı” olarak kabul edilmesinin büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Aile konusundaki hassasiyetleri dolayısıyla Memur-Sen’e teşekkür eden Kurtulmuş, imza kampanyasının farkındalık oluşturacağını, toplumun harekete geçmesi açısından önemli bir rol oynayacağını kaydetti. Aile yapısının korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, bunun Anayasa’da yer alması gerektiğini belirtti.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Kurtulmuş, Türkiye’deki yeni Anayasa yapma ihtimalinin parlamentonun sorumluluğu altında olduğunu düşünerek, bu konuda millete karşı bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi. Yeni Anayasa’nın sivil, demokratik ve kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve hukuk çevrelerinin görüşlerinin de bu süreçte alınarak bir metin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Çalışmalara devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, Anayasa’nın toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasında ısrarcı olduklarını söyledi.

BAŞÖRTÜSÜNÜN ANAYASAL GÜVENCEYE ALINMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise aile konusundaki çalışmalarını aktararak, bu hedefle 5 milyon 293 bin imza toplandığını anımsattı. Yalçın, “Aile, kadın ve erkekten oluşur. Ailenin temeli evliliktir.” ifadesiyle anayasa değişikliği talebini ön plana çıkardı. Ayrıca, kamuda çalışan kadınların kılık kıyafet yönetmeliğiyle ilgili özgürlük talebinde bulunarak, başörtüsü konusunun anayasal güvence altına alınmasını istedi. Kurtulmuş, TBMM’deki kabulde, bu taleplere yanıt vererek sivil toplum kuruluşlarına kapılarının açık olduğunu belirtti.