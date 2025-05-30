Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş, Ak Parti’yi ziyaret etti

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN PARTİ GRUPLARINA ZİYARETİ

Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaretlerini sürdürdü. İlk olarak CHP ile bir araya gelen Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın refakat etti.

TERÖR MESELESİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, “Komisyonla ilgili bu görüşme önemli katkı sağlayan bir görüşme oldu. Hepimizin uzlaşabileceği takvimi çıkararak en kısa sürede hayata geçireceğiz. Terör meselesi siyaset üstü meseledir. Binlerce onca can terörden dolayı kaybedilmiştir. Bu konuda toplumsal mutabakat sağlamaya gayret edeceğiz ve Türkiye’nin gündeminden terörü en kısa sürede kaldıracağız” ifadesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel ise “CHP’nin Meclis Başkanlığı adayını pazar gününde ilan edeceğiz. Terörsüz Türkiye’yi önemsiyoruz. Meclis’te komisyon kurulmasını önemli buluyoruz. İlerleyen süreçlerde partimizin görüşlerini paylaşırız. Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP katkı verecektir” açıklamasını yaptı.

AK PARTİ GRUBUNA ZİYARET VE BAŞKAN ADAYLIĞI TEKLİFİ

Ziyaretin ardından Kurtulmuş, AK Parti grubunu da ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Yasama döneminin ikinci döneminde İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş’u TBMM Başkan adayı olarak öneriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında Meclisimiz çok önemli bir misyon edinecek” dedi.

Numan Kurtulmuş ise “Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi için siyaset çok daha önemli bir hale gelmektedir. Terörün tamamen ortadan kaldırılması için şimdiye kadar yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiştir. Önümüzdeki dönemde en önemli çabamız Terörsüz Türkiye çabasıdır. Terörsüz Türkiye süreci Meclis’te şeffaf olarak yürütülecektir” şeklinde konuştu.

KURTULMUŞ’UN GELECEK ZİYARETLERİ

Kurtulmuş, 2 Haziran Pazartesi günü DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Gruplarını ziyaret edecek. Ayrıca, Kurtulmuş’un dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret ettiği de kaydedildi.