Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ANITKABİR ZİYARETİ VE MESAJLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve 28. Dönem 2. Devre Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Anıtkabir’e gitti. Meclis Başkanvekili olarak seçilen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise bu ziyarette yer almadı. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Kurtulmuş, “TBMM Başkanı” yazılı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE YAZILAN MESAJ

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kurtulmuş, “Aziz Atatürk, milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz 28’inci Dönemin ikinci devresine girerken TBMM Başkanı olarak Başkanlık Divanı’nın değerli üyeleriyle birlikte görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızın bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlılığımızı teyit ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı ve İstiklal Mücadelemizin Başkomutanını ziyarete, milletimizin ortak iradesini temsilen saygı ve sorumluluk duygusuyla bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Meclis’in, farklı düşüncelerin bir araya geldiği ve milletin çoğulcu yapısını yansıtan meşru bir zemin olduğunu vurguladı.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Kurtulmuş, TBMM’nin yasama kalitesini artıracak yeni bir iç tüzük geliştirmek için siyasi partilerle iş birliği içerisinde çalışmayı hedeflediklerini belirtti. “Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye’nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil anayasa ile Türkiye’yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir.” diyen Kurtulmuş, adalet ve vicdan anlayışını temel alan bir Türkiye ideali için çaba göstereceklerini açıkladı.

Kurtulmuş, “Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna dair kararlılığımızı bir kere daha yineliyor, aziz hatıramızı, saygı ve şükranla anıyoruz.” şeklinde konuşarak, TBMM’nin şerefli kürsüsünden yükselecek her sözün halkın sesi olacağına dikkat çekti. Ziyaret sonunda, Kurtulmuş, ruhu şad olsun diyerek Atatürk’ü andı.