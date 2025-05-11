TbmM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü’nü Kutladı

TBMM BAŞKANINDAN ANNESEL HASSASİYETİ VURGULAYAN MESAJ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annelerini, Filistin’de ve dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde acı çeken mazlum anneleri, sözünü cesaretle söyleyen, hayatın yükünü omuzlayan, gelecek nesillere huzur dolu yarınlar bırakmak için çabalayan tüm anneleri saygıyla selamlıyorum, Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.

ANNELERİN ROLÜ VE DEĞERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında annelerin toplumun vicdanı olduğunu ifade etti. Annelerin gösterdiği şefkat, yaptıkları dualar ve fedakarlıklarının hayata anlam kattığını vurgulayan Kurtulmuş, “Sevgi, merhamet ve mücadele duygularının kaynağı olan anneler, evlatlarına umut veriyor ve değer kazandırıyor” şeklinde belirtti.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ANNELİK ANLAYIŞI

Kurtulmuş, annelerin yalnızca ailelerinin değil, içinde yaşadıkları toplumun da önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Mesajında, “Kadınların hayatın her alanında güçlendiği, adaletin ve eşitliğin kökleştiği bir Türkiye için anneliği sıradan bir unvan değil, derin sorumluluk ve büyük emek olarak gören anlayışla hareket ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle tüm annelere en içten şükran ve hürmetlerimi sunuyorum. Ebedi aleme uğurladığımız kıymetli annelerimizi de rahmetle yad ediyorum. Anneler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.