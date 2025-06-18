TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Baro Başkanlarını Kabul Etti

TBMM BAŞKANINDAN BARO BAŞKANLARINA KABUL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki baro başkanlarını bir araya getirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından TBMM’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, Kurtulmuş’un baro başkanlarının görüş ve taleplerini dinlediği ile baroların bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Kabulde, baro başkanlarının Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelerini dinleyen Kurtulmuş, bu sürecin tarihi bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinin, milli birlik ve kardeşlik sürecine dönüşmesinin önemini açıklayan Kurtulmuş, bu hedefin hem Kürtlerin hem de Türklerin onurunu koruyacak ortak bir çabaya dönüşmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, toplumsal duyarlılığı artıracak ve bu sürece destek verecek çalışmaların çoğaltılmasının önemine de dikkat çekti.

KABULDE YER ALAN BARO BAŞKANLARI

Kabulde; Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Ağrı Baro Başkanı Serdar Günakın, Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram, Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Iğdır Baro Başkanı Ahmet Tutulmaz, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat ve Van Baro Başkanı Sinan Özaras da yer aldı.